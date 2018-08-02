Источник: Вести - Новосибирск

Пропавшая в Новосибирской области 15-летняя школьница с татуировками найдена мертвой, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Напомним, 15-летняя Анастасия Терентьева 29 июня ушла из дома в Искитиме, с тех пор о ней не было никакой информации. Поисками пропавшей занимались волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

В пресс-службе Следственного комитета «Вестям» сообщили: «Тело девушки было обнаружено в поселке Лебедевка Искитимского района. С заявлением о пропаже обратилась бабушка. На месте обнаружения тела работают следователи, криминалисты, полиция. Все необходимые экспертизы, направленные на установление причин смерти, назначены».