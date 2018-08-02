Пропавшая в Новосибирской области 15-летняя школьница с татуировками найдена мертвой
Тело Анастасии Терентьевой было найдено в поселке Лебедевка Искитимского района, назначены экспертизы для установления причин смерти, рассказали в СК.
Тело Анастасии Терентьевой было найдено в поселке Лебедевка Искитимского района, назначены экспертизы для установления причин смерти, рассказали в СК.
Пропавшая в Новосибирской области 15-летняя школьница с татуировками найдена мертвой, об этом «Вестям» сообщили в
Напомним, 15-летняя Анастасия Терентьева 29 июня ушла из дома в Искитиме, с тех пор о ней не было никакой информации. Поисками пропавшей занимались волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
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