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13:20 (мск), источник: Интерфакс

Семья из Челябинска попала в аварию с грузовиком, пострадали четверо детей — полиция

Челябинск. 2 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Четверо детей получили различные травмы в аварии на автодороге Южноуральск-Магнитогорск утром в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Водитель грузового автомобиля Ford Transit, 39-летний житель Оренбурга, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед ним на запрещающий сигнал светофора легковым автомобилем Лада Ларгус. в которой ехала семья из Челябинска», — говорится в сообщении.

В результате аварии четверо несовершеннолетних детей получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницы.

Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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