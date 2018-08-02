Семья из Челябинска попала в аварию с грузовиком, пострадали четверо детей — полиция

«Водитель грузового автомобиля Ford Transit, 39-летний житель Оренбурга, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед ним на запрещающий сигнал светофора легковым автомобилем Лада Ларгус. в которой ехала семья из Челябинска», — говорится в сообщении.