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13:29 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках пьющая семья выбросила с балкона маленькую собаку

30 июля с балкона многоэтажного дома пьяные люди выбросили тойтерьера. Сначала за собакой выбежала девочка и забрала питомца обратно, потом в квартиру пришли зоозащитники.

Как сообщает в социальных сетях девушка, занявшаяся спасением тойтерьера по кличке Персик, квартира живодеров захламлена. В жутких условиях живут пенсионерка, ее дочь и маленькая девочка. Люди злоупотребляют алкоголем.

Сперва зоозащитникам не хотели отдавать Персика, но они сказали асоциальным хозяевам, что могут привлечь полицию по факту жестокого обращения с животными.

Тогда пожилая женщина написала отказную от тойтерьера. Помимо Персика в квартире бегает большой щенок, есть котята. Ситуация, почему собачку выкинули, до конца может быть понятна только нетрезвым живодерам — по словам девочки, щенок съел одного котенка, а весь гнев перекинулся на Персика.

1 августа неравнодушная девушка отвезла в Пермь тойтерьера на обследование и осмотр. Предположительные результаты — черепно-мозговая травма и повреждение спинного мозга на уровне шейного отдела.

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В Березниках пьющая семья выбросила с балкона маленькую собаку
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