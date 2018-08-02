В Березниках пьющая семья выбросила с балкона маленькую собаку
30 июля с балкона многоэтажного дома пьяные люди выбросили тойтерьера. Сначала за собакой выбежала девочка и забрала питомца обратно, потом в квартиру пришли зоозащитники.
30 июля с балкона многоэтажного дома пьяные люди выбросили тойтерьера. Сначала за собакой выбежала девочка и забрала питомца обратно, потом в квартиру пришли зоозащитники.
Как сообщает в социальных сетях девушка, занявшаяся спасением тойтерьера по кличке Персик, квартира живодеров захламлена. В жутких условиях живут пенсионерка, ее дочь и маленькая девочка. Люди злоупотребляют алкоголем.
Сперва зоозащитникам не хотели отдавать Персика, но они сказали асоциальным хозяевам, что могут привлечь полицию по факту жестокого обращения с животными.
Тогда пожилая женщина написала отказную от тойтерьера. Помимо Персика в квартире бегает большой щенок, есть котята. Ситуация, почему собачку выкинули, до конца может быть понятна только нетрезвым живодерам — по словам девочки, щенок съел одного котенка, а весь гнев перекинулся на Персика.
1 августа неравнодушная девушка отвезла в Пермь тойтерьера на обследование и осмотр. Предположительные результаты —