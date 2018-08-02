В Березниках пьющая семья выбросила с балкона маленькую собаку

Как сообщает в социальных сетях девушка, занявшаяся спасением тойтерьера по кличке Персик, квартира живодеров захламлена. В жутких условиях живут пенсионерка, ее дочь и маленькая девочка. Люди злоупотребляют алкоголем.

Сперва зоозащитникам не хотели отдавать Персика, но они сказали асоциальным хозяевам, что могут привлечь полицию по факту жестокого обращения с животными.

Тогда пожилая женщина написала отказную от тойтерьера. Помимо Персика в квартире бегает большой щенок, есть котята. Ситуация, почему собачку выкинули, до конца может быть понятна только нетрезвым живодерам — по словам девочки, щенок съел одного котенка, а весь гнев перекинулся на Персика.