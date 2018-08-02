Объявленный в розыск убийца 19 лет жил в Омске с поддельным паспортом

В Омске задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенном 19 лет назад.

Как сообщили в областном Следственном комитете, преступление произошло ночью 14 апреля 1999 года в казахстанском городе Экибастузе. 37-летний россиянин во время ссоры убил своего знакомого — гражданина Казахстана — и напал на его жену, ставшую свидетелем расправы. После преступления мужчина скрылся в России.

При задержании выяснилось, что мужчина все эти годы прятался в нашем регионе по поддельному паспорту, время от времени меняя место жительства. Жил он на съемных квартирах и дачах.

— Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью и покушении на убийство с целью скрыть другое преступление, — прокомментировали в пресс-службе следкома.