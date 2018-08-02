Объявленный в розыск убийца 19 лет жил в Омске с поддельным паспортом
Он расправился со своим знакомым, а потом пытался избавиться от его жены, ставшей свидетелем преступления.
Он расправился со своим знакомым, а потом пытался избавиться от его жены, ставшей свидетелем преступления.
В Омске задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенном 19 лет назад.
Как сообщили в областном Следственном комитете, преступление произошло ночью 14 апреля 1999 года в казахстанском городе Экибастузе. 37-летний россиянин во время ссоры убил своего знакомого — гражданина Казахстана — и напал на его жену, ставшую свидетелем расправы. После преступления мужчина скрылся в России.
При задержании выяснилось, что мужчина все эти годы прятался в нашем регионе по поддельному паспорту, время от времени меняя место жительства. Жил он на съемных квартирах и дачах.
— Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью и покушении на убийство с целью скрыть другое преступление, — прокомментировали в
Сейчас задержанный находится под стражей.