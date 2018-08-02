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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда, который находится в отставке.

Его подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, а также получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, судья рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, оперативное сопровождение по которому оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте. Их действия подсудимый обжаловал. Однако судья вступил в преступный сговор с мужчинами и предложил им за взятку в 230 тысяч рублей, а потом еще в 300 тысяч рублей посадить фигуранта. Однако его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

— Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

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