Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района

Его подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, а также получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, судья рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, оперативное сопровождение по которому оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте. Их действия подсудимый обжаловал. Однако судья вступил в преступный сговор с мужчинами и предложил им за взятку в 230 тысяч рублей, а потом еще в 300 тысяч рублей посадить фигуранта. Однако его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.