Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда, который находится в отставке.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда, который находится в отставке.
Его подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, а также получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, судья рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, оперативное сопровождение по которому оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте. Их действия подсудимый обжаловал. Однако судья вступил в преступный сговор с мужчинами и предложил им за взятку в 230 тысяч рублей, а потом еще в 300 тысяч рублей посадить фигуранта. Однако его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
— Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в