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15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградцы перевели телефонному мошеннику из Новосибирска 10 миллионов рублей

Телефонный мошенник из Новосибирска выманил у жителей Калининградской области более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина звонил по вечерам калининградцам, представлялся попавшим в ДТП родственником и просил перевести ему денег, чтобы «решить вопрос». В основном, жертвами обмана были пожилые калининградцы, которые либо переводили мошеннику деньги на банковские счета, либо передавали их посредникам.

— Потерпевшие переводили злоумышленнику от 40 тысяч до двух миллионов рублей. Так, в начале мая этого года 67-летняя калининградка при помощи онлайн-сервисов перевела подозреваемому 1,8 млн рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Всего же сотрудники полиции установили и задокументировали 42 эпизода. Общий ущерб от его действий превысил 10 миллионов рублей. Несколько случаев перевода крупных денежных сумм полицейские смогли предотвратить.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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