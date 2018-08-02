Калининградцы перевели телефонному мошеннику из Новосибирска 10 миллионов рублей
Телефонный мошенник из Новосибирска выманил у жителей Калининградской области более 10 млн рублей. Об этом сообщает
Телефонный мошенник из Новосибирска выманил у жителей Калининградской области более 10 млн рублей. Об этом сообщает
Ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина звонил по вечерам калининградцам, представлялся попавшим в ДТП родственником и просил перевести ему денег, чтобы «решить вопрос». В основном, жертвами обмана были пожилые калининградцы, которые либо переводили мошеннику деньги на банковские счета, либо передавали их посредникам.
— Потерпевшие переводили злоумышленнику от 40 тысяч до двух миллионов рублей. Так, в начале мая этого года 67-летняя калининградка при помощи
Всего же сотрудники полиции установили и задокументировали 42 эпизода. Общий ущерб от его действий превысил 10 миллионов рублей. Несколько случаев перевода крупных денежных сумм полицейские смогли предотвратить.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».