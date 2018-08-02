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13:50 (мск), источник: Volga News

В Самаре за взятку задержали сотрудника колонии

В Самаре за получение взятки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, мужчина получил 12 тыс. руб. от безработного знакомого за снятие дисциплинарных взысканий с осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии. Передача денег проходила на турбазе «Берег» в Красноглинском районе Самары.

Подозреваемый во взятке занимал должность начальника отдела по воспитательной работе ФКУ ИК-10 ГУФСИН. Теперь ему самому грозит лишение свободы.

В ГУФСИН по Самарской области пояснили, что выявлять коррупционеров среди сотрудников колоний активно помогают работники оперативной службы УФСИН.

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