Тревожное предупреждение: прогнозируется пятый класс пожарной опасности

На этот раз речь идет о жаре, в связи с чем в четверг прогнозируется пятый наивысший класс пожарной опасности. В первую очередь следить будут за сельском местностью и лесными массивами. Грибников настоятельно просят быть предельно внимательными с огнем, особенно с курением в лесу. Селян и горожан призывают отказаться от сжигания мусора.