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13:39 (мск), источник: Вести - Пермь

Тревожное предупреждение: прогнозируется пятый класс пожарной опасности

Управление МЧС по Пермскому краю разослало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Источник: Вести - Пермь

На этот раз речь идет о жаре, в связи с чем в четверг прогнозируется пятый наивысший класс пожарной опасности. В первую очередь следить будут за сельском местностью и лесными массивами. Грибников настоятельно просят быть предельно внимательными с огнем, особенно с курением в лесу. Селян и горожан призывают отказаться от сжигания мусора.

При неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжёлыми последствиями.

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