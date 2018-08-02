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15:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали на Дону

26-летнего подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали полицейские в Батайске.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, молодой человек причастен к семи кражам из частных домов.

Подозреваемый проникал в помещения, повреждая отверткой рамы металлопластиковых окон или разбивая стекло, и похищал, преимущественно, ювелирные изделия и деньги.

Общая сумма ущерба от преступлений составила около 500 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

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