Подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали на Дону
26-летнего подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали полицейские в Батайске.
26-летнего подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали полицейские в Батайске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, молодой человек причастен к семи кражам из частных домов.
Подозреваемый проникал в помещения, повреждая отверткой рамы металлопластиковых окон или разбивая стекло, и похищал, преимущественно, ювелирные изделия и деньги.
Общая сумма ущерба от преступлений составила около 500 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении задержанного, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража».