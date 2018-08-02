Подозреваемого в ряде краж из частных домов задержали на Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, молодой человек причастен к семи кражам из частных домов.

Подозреваемый проникал в помещения, повреждая отверткой рамы металлопластиковых окон или разбивая стекло, и похищал, преимущественно, ювелирные изделия и деньги.

Общая сумма ущерба от преступлений составила около 500 тысяч рублей.