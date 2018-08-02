Кто из медицинских работников арестован по делу «Томограф»?
Среди лиц, на имя которых вчера был выдан ордер на арест по делу «Томограф», числятся
Среди лиц, на имя которых вчера был выдан ордер на арест по делу «Томограф», числятся
Кроме того, речь еще о двух работниках регистратуры и одной медсестре. Вчера на судебных заседаниях по делу «Томограф» объявлены фамилии лиц, на имя которых был выдан ордер на арест. Это заведующий отделением Республиканского медицинского диагностического центра Сильвиу Кондря, сотрудницы регистратуры Республиканской больницы Реницэ Мария и Заватин Татьяна,
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Вчера пять фигурантов дела «Томограф» получили ордера на предварительный арест в изоляторе на 30 и 20 суток. Шестой человек помещен под домашний арест на 30 суток.
Ведущий это дело прокурор Дорин Компан отметил, что обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определенные должности.