Кто из медицинских работников арестован по делу «Томограф»?

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Кроме того, речь еще о двух работниках регистратуры и одной медсестре. Вчера на судебных заседаниях по делу «Томограф» объявлены фамилии лиц, на имя которых был выдан ордер на арест. Это заведующий отделением Республиканского медицинского диагностического центра Сильвиу Кондря, сотрудницы регистратуры Республиканской больницы Реницэ Мария и Заватин Татьяна, врач-уролог клиники «Эгоист» Мартынюк Владимир, Топкин Алексей — физическое лицо, и врач-оториноларинголог Республиканской больницы Светлана Гросу.

В пресс-релизах Антикоррупционной прокуратуры отмечается, что один из подозреваемых отпущен на свободу за сотрудничество с правоохранительными органами.

Вчера пять фигурантов дела «Томограф» получили ордера на предварительный арест в изоляторе на 30 и 20 суток. Шестой человек помещен под домашний арест на 30 суток.