Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе

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Отмечается, что данные передавали в рамках совместной программы с ЦНИИмаш. «Из материалов, с которыми ознакомилась защита, также стало известно, что по делу некоторое время назад был опрошен (Владимир) Лапыгин, который сейчас отбывает наказание», — добавил адвокат.

Как рассказала журналистам супруга Кудрявцева Людмила, ученый еще с 90-х работал заместителем осужденного за госизмену Лапыгина в ЦНИИмаш. «Лапыгин взял его к себе заместителем в отделение аэрогазодинамики, потому что он и головой соображает, и язык знает. Это самое большое отделение в ЦНИИмаш», — пояснила Кудрявцева.

В свою очередь ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян объяснил «Интерфаксу», что речь может идти о программе FP7-SPACE, в которой в 2011—2013 годах участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российских: ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Институт теоретической и прикладной механики Христиановича Сибирского отделения РАН.

Это был официальный грант, сама программа была согласована на всех уровнях, а все работы по ней были открытыми. Кудрявцев ей занимался, потому что был координатором международных проектов в ЦНИИмаш, поскольку знал язык. Андрей Цатурян ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ

Об аресте 74-летнего Кудрявцева стало известно 22 июля: в следственном изоляторе «Лефортово» его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля, он самый пожилой арестант СИЗО. Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Свою вину, по словам адвокатов, он не признает.

В четверг Мосгосруд рассматривает апелляционную жалобу на его арест.

Ученый Лапыгин по аналогичному обвинению был признан Мосгорсудом виновным 6 сентября 2016 года и приговорен к 7 годам колонии.