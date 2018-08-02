На екатеринбурженку напала агрессивная соседская собака

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что эта собака напала и на мужчину, который пытался помочь женщине.

«Пострадавшая заливала весь двор кровью и звала на помощь, к ней подбежал мужчина, пытался оттащить собаку, при этом пес вцепился и ему в руку. Хозяйка попыталась завести животных в подъезд, у нее еще была овчарка, но пока искала ключи, собаки вырвались и набросились на жертву уже вдвоем, каким-то чудом мужчине удалось отбиться от собак», — рассказывает очевидец в группе «Инцидент» во «ВКонтакте».