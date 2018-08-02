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14:05 (мск), источник: ЕАН

На екатеринбурженку напала агрессивная соседская собака

Во дворе дома № 8 по улице Белореченской на пожилую женщину напала собака, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

В отдел полиции № 8 об инциденте сообщили очевидцы.

Предварительно установлено, что пострадала жительница 1939 года рождения. Это произошло во время выгула пса, который принадлежит соседке покусанной.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что эта собака напала и на мужчину, который пытался помочь женщине.

Очевидцы в социальных сетях активно обсуждают происшествие. По их данным, женщину покусал питбуль.

«Пострадавшая заливала весь двор кровью и звала на помощь, к ней подбежал мужчина, пытался оттащить собаку, при этом пес вцепился и ему в руку. Хозяйка попыталась завести животных в подъезд, у нее еще была овчарка, но пока искала ключи, собаки вырвались и набросились на жертву уже вдвоем, каким-то чудом мужчине удалось отбиться от собак», — рассказывает очевидец в группе «Инцидент» во «ВКонтакте».

Приехавшая на место ЧП бригада медиков оказала пострадавшей неотложную помощь, женщина доставлена в больницу.

Служба участковых уполномоченных начала проверку по данному происшествию, по ее результатам будет принято соответствующее решение.

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