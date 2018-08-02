Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Водителям предложили $550 за отказ от личных авто
Евгений Плющенко умилил соцсети нежным фото с 5-летним сыном
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Часами сидела на кладбище: горе в семье Софии Ротару - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как обустроить квартиру в стиле прованс (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16Лесные пожары в Греции
14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Вахитовском районе Казани загорелась пятиэтажка

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани загорелась пятиэтажка. Сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнем объята квартира на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Халева. Огнеборцы вывели жильцов дома на улицу. Есть угроза перекидывания огня на крышу здания.

На месте работают пожарные по третьему номеру вызова.

О причинах пожара и пострадавших не сообщается.

Все новости региона
В Вахитовском районе Казани горит пятиэтажка
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
Сценарий экспертов Citi: как санкции США обрушат рубль
«Это не мой любовник»: дойдет ли Макрон до вотума недоверия
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
В России выпустят народную версию нового мотоцикла «Иж» Под таким названием в свободную продажу поступят мотоциклы, разработанные в рамках проекта «Кортеж»
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Кристина Агилера беременна третьим ребенком Певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь