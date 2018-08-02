В Вахитовском районе Казани загорелась пятиэтажка
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани загорелась пятиэтажка. Сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани загорелась пятиэтажка. Сообщили ИА «Татар-информ» в
Огнем объята квартира на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Халева. Огнеборцы вывели жильцов дома на улицу. Есть угроза перекидывания огня на крышу здания.
На месте работают пожарные по третьему номеру вызова.
О причинах пожара и пострадавших не сообщается.