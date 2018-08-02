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15:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутская область на третьем месте по количеству убийств и покушений в России

Среди всех регионов России — Иркутская область на третьем месте по количеству убийств и покушений. За последние полгода в регионе произошло 154 таких преступлений, сообщает портал правовой статистики Генпрокуратуры.

При этом, как пояснили в региональном управлении Главка, не раскрытых осталось только 5. В рейтинге лидирует Московская область, там показатель — 192. На втором месте, с небольшим отрывом от Прибайкалья, Свердловская — 159. А целом по стране общее число зарегистрированных убийств и покушений снизилось почти на 13%. В Иркутской области за 6 лет таких преступлений стало меньше в два раза. Также на портале составили социальный портрет преступника. В нашем регионе это чаще всего мужчина возрастом от 30 до 49 лет, без высшего образования и постоянного источника дохода.

— Необходимо отметить, что из 154 убийств свыше 100 были совершены на почве распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры. Это ситуативные преступления, которые не требуют какой-либо подготовки. Это не заказные убийства, — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

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