Иркутская область на третьем месте по количеству убийств и покушений в России

При этом, как пояснили в региональном управлении Главка, не раскрытых осталось только 5. В рейтинге лидирует Московская область, там показатель — 192. На втором месте, с небольшим отрывом от Прибайкалья, Свердловская — 159. А целом по стране общее число зарегистрированных убийств и покушений снизилось почти на 13%. В Иркутской области за 6 лет таких преступлений стало меньше в два раза. Также на портале составили социальный портрет преступника. В нашем регионе это чаще всего мужчина возрастом от 30 до 49 лет, без высшего образования и постоянного источника дохода.