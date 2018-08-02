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15:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Водителя, сбившего девять автоинспекторов в Иркутске, заключили под стражу

Водителя автомобиля «Форд», сбившего девять полицейских в Иркутске, 2 августа заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Такое решение вынес Свердловский районный суд.

Источник: Reuters

В ночь с 28 на 29 июля несколько экипажей ДПС преследовали автомобиль Toyota. Остановить нарушителя удалось только после применения табельного оружия. Когда инспекторы оформляли ДТП, в них врезался пьяный водитель на «Форде». В результате 10 человек пострадали, в том числе девять сотрудников полиции.

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