Водителя, сбившего девять автоинспекторов в Иркутске, заключили под стражу

В ночь с 28 на 29 июля несколько экипажей ДПС преследовали автомобиль Toyota. Остановить нарушителя удалось только после применения табельного оружия. Когда инспекторы оформляли ДТП, в них врезался пьяный водитель на «Форде». В результате 10 человек пострадали, в том числе девять сотрудников полиции.