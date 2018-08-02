Узбекистан подтвердил гражданство женщины, причастной к сбору денег для ИГ

Источник: Sputnik

В четверг внешнеполитическое ведомство подтвердило гражданство женщины.

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По данным следствия, подозреваемая 1979 года рождения с июня 2016 года по октябрь 2017-го могла перечислить боевикам в Турцию около миллиона рублей. Ее задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о теракте ИГ в Таджикистане, в котором погибли четыре иностранных туриста.

На прошлой неделе, 29 июля, в Дангарьинском районе Хатлонской области на граждан США, Нидерландов и Швейцарии, которые путешествовали по стране на велосипедах, наехали неизвестные, затем на них напали с ножами.