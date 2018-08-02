Узбекистан подтвердил гражданство женщины, причастной к сбору денег для ИГ
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. МИД Узбекистана следит за ситуацией с задержанием узбекистанки в
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. МИД Узбекистана следит за ситуацией с задержанием узбекистанки в
В четверг внешнеполитическое ведомство подтвердило гражданство женщины.
По данным следствия, подозреваемая 1979 года рождения с июня 2016 года по октябрь 2017-го могла перечислить боевикам в Турцию около миллиона рублей. Ее задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось о теракте ИГ в Таджикистане, в котором погибли четыре иностранных туриста.
На прошлой неделе, 29 июля, в Дангарьинском районе Хатлонской области на граждан США, Нидерландов и Швейцарии, которые путешествовали по стране на велосипедах, наехали неизвестные, затем на них напали с ножами.
Позже ИГ взяла на себя ответственность за произошедшее и выложила кадры присяги молодых людей — граждан Таджикистана, причастных к инциденту.