В Прикамье за липовый документ чиновник оказался на скамье подсудимых
Глава сельского поселения в Ординском районе подделал решение совета депутатов.
Глава сельского поселения в Ординском районе подделал решение совета депутатов.
В Ординском районе Пермского края действия главы сельского поселения, не желающего быть привлеченным к административной ответственности, привели к уголовному преследованию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, глава муниципального образования подделал документ и обвиняется в служебном подлоге.
Весной 2018 года чиновник пошёл на подделку решения горсовета. В липовом документе речь шла о графике включения и отключения освещения на улицах. Именно
Административное производство отменили, но последовало уголовное. В настоящее время материалы с обвинительным заключением направлены в суд.