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15:58 (мск), источник: Фонтанка

СК: Потерпевшими после ужина на борту «Лунной сонаты» признаны 55 человек

Признаки недомогания медики зафиксировали у 55 человек из почти четырехсот, которые были на борту теплохода «Лунная соната», совершавшему круиз по Неве, Ладоге и Волхову. Следователи признали их потерпевшими.

Северо-Западное следственное управление на транспорте продолжает работу по уголовному делу, возбужденному после массового недомогания туристов на теплоходе «Лунная соната» 1 августа. После допроса 90 членов экипажа, 46 были отстранены от работы. В судоходной компании «Инфотур» (название фигурирующего в документах юрлица) и на самом теплоходе изъяты документы.

Следствие продолжает использовать формулировку «отравление», хотя в Роспотребнадзоре предполагают, что путешествие из Петербурга в Карелию и Ленобласть омрачил норовирус. «Лунная соната» возвращается в Северную столицу. Из 270 пассажиров и 120 членов экипажа потерпевшими следствие признало 55 человек, в больнице находится один.

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