Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
5 причин, почему полезно разговаривать с самой собой
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
5 причин, почему полезно разговаривать с самой собой
Что нужно успеть до конца лета разным знакам зодиака
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
15:58 (мск), источник: Newsroom24.ru

Еще двоих подростков ударило током на железной дороге в Нижегородской области

Несчастный случай произошел 1 августа на станции Правдинск.

Еще двоих подростков ударило током на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

Вечером 1 августа группа подростков возвращалась после купания на озере недалеко от Балахны. Проходя по железнодорожным путям между станциями Балахна и Правдинск, один из подростков случайно закинул ботинок на линию электропередач, где он застрял. 15 и 17-летние друзья решили его достать. Для этого они полезли на опору линии электропередач.

В результате, 17-летний подросток, находящийся на опоре выше получил тяжелую электротравму 25% тела и упал с большой высоты. Его 15-летний друг получил незначительные повреждения.

Пострадавшие госпитализированы — один в реанимацию, другой — в травматологическое отделение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Расследование находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры.

Все новости региона
 Наплыв футбольных болельщиков разогнал инфляцию в Нижнем Новгороде
5 кандидатов примут участие в довыборах в нижегородскую Гордуму
В ФАС поддержали идею о создании железнодорожного лоукостера
Скончался российский актер Юрий Мартынов
Право на поцелуй: 5 самых необычных протестов
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь