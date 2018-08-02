Еще двоих подростков ударило током на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.



Вечером 1 августа группа подростков возвращалась после купания на озере недалеко от Балахны. Проходя по железнодорожным путям между станциями Балахна и Правдинск, один из подростков случайно закинул ботинок на линию электропередач, где он застрял. 15 и 17-летние друзья решили его достать. Для этого они полезли на опору линии электропередач.



В результате, 17-летний подросток, находящийся на опоре выше получил тяжелую электротравму 25% тела и упал с большой высоты. Его 15-летний друг получил незначительные повреждения.



Пострадавшие госпитализированы — один в реанимацию, другой — в травматологическое отделение.



По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Расследование находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры.



