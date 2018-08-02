Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

Источник: РИА Новости

Ходатайства об аресте четырех фигурантов поступили в суд в среду. Следствие официально не сообщало об их задержании. Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.

Ранее СК РФ сообщил, что инцидент в колонии начался после того, как между заключенным Макаровым и «одним из инспекторов произошел словесный конфликт», после которого «было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии».

В суде отметили, что конфликт у Макарова произошел именно с инспектором Морозовым. Морозов от дачи показаний в суде отказался.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.