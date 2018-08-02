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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в четверг постановил арестовать двенадцатого фигуранта уголовного дела о пытках в ярославской колонии — младшего инспектора группы надзора ИК-1 Александра Морозова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Ходатайства об аресте четырех фигурантов поступили в суд в среду. Следствие официально не сообщало об их задержании. Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.

Ранее СК РФ сообщил, что инцидент в колонии начался после того, как между заключенным Макаровым и «одним из инспекторов произошел словесный конфликт», после которого «было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии».

В суде отметили, что конфликт у Макарова произошел именно с инспектором Морозовым. Морозов от дачи показаний в суде отказался.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

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