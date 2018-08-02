Федор Смолов признался, что был за рулем машины при ДТП
Полиция Кубани завершила расследование ДТП с участием дорогой иномарки, принадлежащей нападающему сборной России и ФК «Краснодар» Федору Смолову.
Полиция Кубани завершила расследование ДТП с участием дорогой иномарки, принадлежащей нападающему сборной России и ФК «Краснодар» Федору Смолову.
Футболист дал показания правоохранителям, в которых признался, что именно он находился за рулем этого автомобиля.
Напомним, ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 на улице Ставропольской города Краснодара в ночь на первое августа. По информации
Как удалось выяснить корреспонденту «РГ», административные материалы поступят в Октябрьский районный суд Краснодара, где должны быть рассмотрены в начале следующей недели.