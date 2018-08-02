Федор Смолов признался, что был за рулем машины при ДТП

Напомним, ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 на улице Ставропольской города Краснодара в ночь на первое августа. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, в отношении Федора Смолова были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»), ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.