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15:27 (мск), источник: "Российская газета"

Федор Смолов признался, что был за рулем машины при ДТП

Полиция Кубани завершила расследование ДТП с участием дорогой иномарки, принадлежащей нападающему сборной России и ФК «Краснодар» Федору Смолову.

Футболист дал показания правоохранителям, в которых признался, что именно он находился за рулем этого автомобиля.

Напомним, ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01:40 на улице Ставропольской города Краснодара в ночь на первое августа. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, в отношении Федора Смолова были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»), ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Как удалось выяснить корреспонденту «РГ», административные материалы поступят в Октябрьский районный суд Краснодара, где должны быть рассмотрены в начале следующей недели.

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