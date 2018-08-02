Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина
Хищение бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в
Хищение бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в
По его информации, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.
В деле фигурирует преступная группировка, лидером которой агентство называет совладельца ГК «Балтстрой» Дмитрия Михальченко (под арестом с марта 2016-го). Его сообщниками были второй совладелец Дмитрий Сергеев (арестован) и глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов (арестован), привлеченные Михальченко к совершению преступления руководитель службы
Помимо этого, около 225 миллионов было растрачено
Представители «Балтстроя» также фигурируют в так называемом деле реставраторов, в рамках которого были похищены десятки миллионов рублей на проектах реконструкции Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и других объектов. Структуры ФСО судятся с ГК в московском арбитраже, требуя с компании в общей сложности 2,75 миллиарда рублей. Рассмотрение иска 30 июля было отложено на осень.