Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина

Источник: РИА "Новости"

По его информации, следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.

В деле фигурирует преступная группировка, лидером которой агентство называет совладельца ГК «Балтстрой» Дмитрия Михальченко (под арестом с марта 2016-го). Его сообщниками были второй совладелец Дмитрий Сергеев (арестован) и глава госпредприятия при ФСО Андрей Каминов (арестован), привлеченные Михальченко к совершению преступления руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев (по данным «Росбалта», ему предъявлено обвинение) и один из подчиненных последнего, а также топ-менеджеры других структур, подведомственных «Балтстрою».

Группировка организовала масштабные проволочки с самого начала работ на резиденции: всех строителей обязали получать допуски на присутствие на секретном объекте и каждый раз проходить полный досмотр, также очень долго проверялась вся въезжающая на территорию техника.

Из-за задержек строительство постоянно велось в нерабочее время, и в результате «Балтстрой» поставил перед ФСО вопрос о том, что проводить работы в резиденции по стандартным коэффициентам оплаты невозможно. Спецслужба согласовала этот вопрос с Минстроем и ввела повышенные коэффициенты, благодаря которым «Балтстрой» незаконно получил свыше 1,2 миллиарда рублей.

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Помимо этого, около 225 миллионов было растрачено из-за завышенных «Балтстроем» цен на системы кондиционирования, установленные с участием «дочки» ГК, и на сделанной «втридорога» кровле резиденции.