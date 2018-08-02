Суд приостановил работу крупной турбазы на острове Ольхон на Байкале
По мнению природоохранной прокуратуры, объекты были введены в эксплуатацию без разрешения.
По мнению природоохранной прокуратуры, объекты были введены в эксплуатацию без разрешения.
30 июля 2018 года Ольхонский районный суд вынес определение об обеспечении иска и, тем самым, запретил эксплуатировать 18 жилых зданий крупной турбазы на Ольхоне, расположенной в поселке Хужир на Байкале. Также собственник не имеет права реконструировать эти и другие помещения (баню, кухню, ресторан,
Речь идет о крупном туристическом комплексе «Байкалов острог». Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По данным прокуратуры, туркомплекс возвели по проекту без положительного заключения госэкспертизы. Это является нарушением федерального закона «Об охране озера Байкал». Построенные объекты вводились без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее суд уже приостанавливал эксплуатацию турбазы до получения компанией разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу и разработку паспорта отходов.