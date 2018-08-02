Суд приостановил работу крупной турбазы на острове Ольхон на Байкале

30 июля 2018 года Ольхонский районный суд вынес определение об обеспечении иска и, тем самым, запретил эксплуатировать 18 жилых зданий крупной турбазы на Ольхоне, расположенной в поселке Хужир на Байкале. Также собственник не имеет права реконструировать эти и другие помещения (баню, кухню, ресторан, конференц-зал и т. п. ) и совершать любые сделки до вступления решения суда по гражданскому делу в законную силу.