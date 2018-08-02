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15:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Собак было две: новые подробности нападения агрессивного пса на людей в Екатеринбурге

К выяснению обстоятельств нападения собаки на людей в Екатеринбурге подключилась прокуратура.

Стали известны новые подробности инцидента.

Напомним, все случилось сегодня во дворе дома № 8 по улице Белореченской: на местную жительницу 1939 года рождения напал агрессивный пес, принадлежащий другой женщине, проживающей по соседству. Также от собаки пострадал мужчина, который пришел на помощь пенсионерке. Проверки начали полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нападение животного произошло в присутствии хозяйки, которая заводила двух собак в подъезд после выгула. Пострадавшая бабушка была госпитализирована для оказания первой медицинской помощи.

Как уточнили в ведомстве, если подтвердится, что у животного действительно есть хозяин, то прокуратура рассмотрит вопрос о направлении иска в суд о взыскании с него в пользу пенсионерки суммы причиненного морального вреда в связи с травмированием.

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