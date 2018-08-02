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14:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Крупный пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен

Пламя распространилось на кровлю здания, общая площадь пожара превышала 700 квадратных метров.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что пламя охватило квартиру на пятом этаже дома № 15 в Приволжском районе, вскоре оно перекинулось на кровлю здания.

О ликвидации открытого огня пожарные сообщили в 14.08. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В процессе тушения из окна горящей квартиры сотрудники МЧС эвакуировали по пожарной лестнице мужчину. Из дома также вывели 75 человек.

В данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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