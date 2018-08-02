Крупный пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен
Пламя распространилось на кровлю здания, общая площадь пожара превышала 700 квадратных метров.
Пламя распространилось на кровлю здания, общая площадь пожара превышала 700 квадратных метров.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ранее агентство сообщало, что пламя охватило квартиру на пятом этаже дома № 15 в Приволжском районе, вскоре оно перекинулось на кровлю здания.
О ликвидации открытого огня пожарные сообщили в 14.08. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.
В процессе тушения из окна горящей квартиры сотрудники МЧС эвакуировали по пожарной лестнице мужчину. Из дома также вывели 75 человек.
В данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.