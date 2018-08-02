Крупный пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Пожар в казанской пятиэтажке по улице Халеева потушен, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что пламя охватило квартиру на пятом этаже дома № 15 в Приволжском районе, вскоре оно перекинулось на кровлю здания.

О ликвидации открытого огня пожарные сообщили в 14.08. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

<div id="vk_post_-57867786_6030881"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158?wmode=opaque"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-57867786_6030881", -57867786, 6030881, 'SVb_9mVrdiDjprYGCQaDjjkxzA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В процессе тушения из окна горящей квартиры сотрудники МЧС эвакуировали по пожарной лестнице мужчину. Из дома также вывели 75 человек.