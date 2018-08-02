Названа причина падения воздушного шара с молодоженами под Петербургом
Шар совершил жесткую посадку рядом с жилыми домами.
Шар совершил жесткую посадку рядом с жилыми домами.
Стало известно, почему в лесу под Петербургом упал воздушный шар, сообщает 78.ru. Инцидент произошел вечером 1 августа в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как объяснил пилот летательного аппарата Денис Радецкий, внезапно поднялся сильный ветер. В связи с этим он принял решение не перелетать через лес, а приземлиться. Посадка получилась жесткой, в 50 метрах от жилых домов.
Напомним, в корзине воздушного шара находились молодожены.