Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После визита к пенсионерке коллекторы умерли мучительной смертью
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Гречка отказалась выступать на одной сцене с Земфирой
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15:42 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Названа причина падения воздушного шара с молодоженами под Петербургом

Шар совершил жесткую посадку рядом с жилыми домами.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, почему в лесу под Петербургом упал воздушный шар, сообщает 78.ru. Инцидент произошел вечером 1 августа в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как объяснил пилот летательного аппарата Денис Радецкий, внезапно поднялся сильный ветер. В связи с этим он принял решение не перелетать через лес, а приземлиться. Посадка получилась жесткой, в 50 метрах от жилых домов.

Напомним, в корзине воздушного шара находились молодожены.

Все новости региона
Раненая в Сирии украинка попросила Путина о помощи
Дональд Трамп отметил доброту Ким Чен Ына
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Горе-садовод: Меланью Трамп с секатором высмеяли в соцсетях
Художник показал мир глазами близоруких людей
Самолет опасно сблизился с российским лайнером над Черным морем
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Кристина Агилера беременна третьим ребенком Певица отказалась от алкоголя и вредной еды, а также начала носить одежду свободного кроя.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь