Названа причина падения воздушного шара с молодоженами под Петербургом

Стало известно, почему в лесу под Петербургом упал воздушный шар, сообщает 78.ru. Инцидент произошел вечером 1 августа в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как объяснил пилот летательного аппарата Денис Радецкий, внезапно поднялся сильный ветер. В связи с этим он принял решение не перелетать через лес, а приземлиться. Посадка получилась жесткой, в 50 метрах от жилых домов.