Пенсионер в ссоре «откусил» приятелю плоскогубцами часть уха

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении пожилого жителя Лидского района, который в ходе ссоры отщипнул приятелю плоскогубцами часть уха, сообщила со ссылкой на правоохранительные органы «Лидская газета».

Инцидент, в которой сельчанин получил не совсем обычную травму, произошел в агрогородке Белица.

По информации издания, между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку. Один из них в качестве оружия в потасовке использовал плоскогубцы, которыми отщипнул часть уха у оппонента.