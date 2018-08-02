Пенсионер в ссоре «откусил» приятелю плоскогубцами часть уха
Между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку.
Между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении пожилого жителя Лидского района, который в ходе ссоры отщипнул приятелю плоскогубцами часть уха, сообщила со ссылкой на правоохранительные органы «Лидская газета».
Инцидент, в которой сельчанин получил не совсем обычную травму, произошел в агрогородке Белица.
По информации издания, между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку. Один из них в качестве оружия в потасовке использовал плоскогубцы, которыми отщипнул часть уха у оппонента.
По факту правоохранительными органами в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело, сейчас милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.