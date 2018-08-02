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15:20 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионер в ссоре «откусил» приятелю плоскогубцами часть уха

Между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении пожилого жителя Лидского района, который в ходе ссоры отщипнул приятелю плоскогубцами часть уха, сообщила со ссылкой на правоохранительные органы «Лидская газета».

Инцидент, в которой сельчанин получил не совсем обычную травму, произошел в агрогородке Белица.

По информации издания, между двумя пожилыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку. Один из них в качестве оружия в потасовке использовал плоскогубцы, которыми отщипнул часть уха у оппонента.

По факту правоохранительными органами в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело, сейчас милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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