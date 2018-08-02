Жителей Башкирии пугают странными письмами
Неизвестные люди цитируют строки из Библии.
Неизвестные люди цитируют строки из Библии.
Жители Салавата находят в своих почтовых ящиках странные письма с цитатами из Библии, сообщает портал «UfacityNews».
Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что она и ее соседи 31 июля получили по два письма, внутри которых были написанные от руки цитаты из священной книги. Обратный адрес на письмах указан не был, как и имя отправителя.
Горожане боятся, что таинственные послания приходят от сектантов, которые в скором времени могут перейти к более назойливым методам агитации. Пока остается неизвестным, кто и зачем подбрасывает таинственные послания.