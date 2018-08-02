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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии пугают странными письмами

Неизвестные люди цитируют строки из Библии.

Жители Салавата находят в своих почтовых ящиках странные письма с цитатами из Библии, сообщает портал «UfacityNews».

Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что она и ее соседи 31 июля получили по два письма, внутри которых были написанные от руки цитаты из священной книги. Обратный адрес на письмах указан не был, как и имя отправителя.

Горожане боятся, что таинственные послания приходят от сектантов, которые в скором времени могут перейти к более назойливым методам агитации. Пока остается неизвестным, кто и зачем подбрасывает таинственные послания.

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