Дело «Первого Пермского» микрорайона передадут в суд через пару месяцев

Напомним, в июне 2013 года ООО «КамСтройИнвест» получила разрешение на строительство первой очереди микрорайона. Застройщик собирался возвести 12 трехэтажных домов на 515 квартир в третьем квартале 2015 года.

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В итоге объект оказался долгостроем. В 2016 году ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве. Летом 2016 года следственным подразделением отдела полиции № 4 по заявлениям дольщиков были возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, которые соединили в одно производство. Потерпевшими по нему признаны более 280 дольщиков.

В феврале 2018 года Свердловский районный суд отправил бывшего директора ООО «КамСтройИнвест» Алексея Лобанова в СИЗО. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», его также обвиняют в «Злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, застройщик вообще не собирался достраивать объекты: цена кв. м. в строящемся жилье не соответствовала условиям рынка, и, продавая жилье по таким расценкам, Алексей Лобанов не мог завершить строительство из-за нехватки средств.