Обманщик из Молдовы уговаривал киприотов продавать землю, потом получил полмиллиона евро и… исчез

В Испании задержан гражданин Молдовы, который обманным путем получил от иностранцев более полмиллиона евро.

Согласно сообщениям СМИ Испании, мужчину несколько лет разыскивали по линии Интерпола за обман своих клиентов, передает ИНФОТАГ.

Будучи в Молдове, он получил 540 тыс. евро от девяти граждан Кипра за продажу земельных участков. Однако, он скрылся с деньгами, а киприоты обратились в полицию. Молдавскому гражданину грозит до 15 лет лишения свободы.