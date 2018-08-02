В Столбцовском районе 19-летняя мотоциклистка сбила ребенка

ДТП произошло 1 августа около пяти часов вечера в деревне Налибоки. 19-летняя студентка на мотоцикле Минск 3.129 двигалась по улице Липеньской. Внезапно из двора частного дома на проезжую часть выбежал 5-летний мальчик. Девушка не успела среагировать, в результате чего произошло столкновение. Ребенок с переломами был госпитализирован и на данный момент находится в реанимации.

Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными при движении вблизи мест, где могут быть дети, особенно проезжая нерегулируемые пешеходные переходы и дворы. А также напоминают родителям, что с детьми необходимо повторять правила безопасного поведения на дороге, в частности, как переходить проезжую часть, где безопасно играть и кататься на велосипеде.