Полиция задержала банду грабителей в Акмолинской области

Источник: Zakon.kz

Задержана преступная группа, подозреваемая в совершении разбойных нападений на предпринимателей в Жаркаинском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

Сотрудниками Жаркаинского РОВД совместно с сотрудниками криминальной полиции ДВД Акмолинской области задержана группа лиц, совершивших разбойные нападения на предпринимателей в Жаркаинском районе.

23 мая текущего года с заявлением в Жаркаинский РОВД обратился предприниматель г. Державинска о том, что ночью в его дом ворвались трое неизвестных ему людей в масках и под угрозой физической расправы, связав хозяина дома, похитили 700 тыс. тенге и два гладкоствольных одноствольных охотничьих ружья марки ТОЗ-106 20 калибра.

26 июля 2018 г. с заявлением в местный РОВД обратилась жительница с. Валиханово, Жаркаинского района, о том, что ночью трое в масках ворвались в ее дом, связали ее и похитили денежные средства в сумме 3 млн. тенге.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий следственно-оперативная группа вышла на след подозреваемых и выехала в г. Костанай для задержания преступников, по месту их проживания. Все участники преступной группы являются ранее неоднократно судимыми за различные преступления. Вещественные доказательства были изъяты в ходе задержания.

Под тяжестью предъявленных следствием вещественных доказательств и улик злоумышленники сознались в содеянном.