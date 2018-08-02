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16:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса.

Произошедшее снял и опубликовал один из очевидцев случившегося.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, что женщина-кондуктор автобуса № 91 держит пассажирку транспортного средства за волосы и требует, чтобы та отпустила валидатор.

Так как другие пассажиры бездействовали, в ситуацию вмешался водитель автобуса, разнял женщин и предложил вызвать полицию.

Что стало причиной конфликта, пока не установлено.

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