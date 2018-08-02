В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса

Произошедшее снял и опубликовал один из очевидцев случившегося.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J0CLNIpVmJk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, что женщина-кондуктор автобуса № 91 держит пассажирку транспортного средства за волосы и требует, чтобы та отпустила валидатор.

Так как другие пассажиры бездействовали, в ситуацию вмешался водитель автобуса, разнял женщин и предложил вызвать полицию.