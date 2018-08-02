В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео драки пассажирки и кондуктора казанского автобуса.
Произошедшее снял и опубликовал один из очевидцев случившегося.
На кадрах видно, что
Так как другие пассажиры бездействовали, в ситуацию вмешался водитель автобуса, разнял женщин и предложил вызвать полицию.
Что стало причиной конфликта, пока не установлено.