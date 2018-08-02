Донской регион опередил Москву по получению взяток

Отмечается, что Ростовская область по количеству зарегистрированных прокуратурой преступлений по «получению взятки» опередила Москву. В донском регионе зафиксировано 130 случая, а в столице — на три меньше.

За Москвой и Московской областью (92 случая) в рейтинге по количеству полученных взяток идет Челябинская область и Краснодарский край. 89 и 75 случаев по статье 290 УК РФ соответственно.