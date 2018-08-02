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16:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Донской регион опередил Москву по получению взяток

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит данные о взятках по стране. Так, в России с начала нынешнего года был зафиксирован рост преступлений на 11,3% по статье 290 уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что Ростовская область по количеству зарегистрированных прокуратурой преступлений по «получению взятки» опередила Москву. В донском регионе зафиксировано 130 случая, а в столице — на три меньше.

За Москвой и Московской областью (92 случая) в рейтинге по количеству полученных взяток идет Челябинская область и Краснодарский край. 89 и 75 случаев по статье 290 УК РФ соответственно.

По данным статистики, в количестве преступлений по статье 291 УК РФ «Дача взятки», на первом месте остается Москва и Московская область. Там зарегистрировано прокуратурой 85 случаев и 83 случая соответственно. Далее следует Краснодарский край — 59 официальных случаев, а после — Волгоградская область — 52 случая.

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