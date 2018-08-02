На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и лабораторию по производству взрывчатых веществ, которую держали местные жители.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и лабораторию по производству взрывчатых веществ, которую держали местные жители.
Из незаконного оборота они изъяли корпуса гранат, электровзрыватели, самодельные электровоспламенители, артиллерийский порох, гремучую ртуть, серную и азотную кислоту.
— А также 6 килограммов тротила, 56 патронов, самодельную взрывчатку ГМТД, подрывную машинку и пульт управления, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в
Сейчас все оборудование изъяли, а боеприпасы и химические компоненты направили на экспертизу.