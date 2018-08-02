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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и лабораторию по производству взрывчатых веществ, которую держали местные жители.

Из незаконного оборота они изъяли корпуса гранат, электровзрыватели, самодельные электровоспламенители, артиллерийский порох, гремучую ртуть, серную и азотную кислоту.

— А также 6 килограммов тротила, 56 патронов, самодельную взрывчатку ГМТД, подрывную машинку и пульт управления, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас все оборудование изъяли, а боеприпасы и химические компоненты направили на экспертизу.

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