В Минске трамвай сбил женщину

Инцидент произошел сегодня примерно в 7 утра на улице Долгобродской. Трамвай направлялся в сторону улицы Буденного, в то время как женщина начала движение по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошло столкновение. От удара женщина отлетела в сторону и чудом не попала под трамвай. На данный момент минчанка находится в больнице, предварительный диагноз — перелом бедра.