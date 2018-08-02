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16:23 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске трамвай сбил женщину

В Минске трамвай сбил женщину. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня примерно в 7 утра на улице Долгобродской. Трамвай направлялся в сторону улицы Буденного, в то время как женщина начала движение по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошло столкновение. От удара женщина отлетела в сторону и чудом не попала под трамвай. На данный момент минчанка находится в больнице, предварительный диагноз — перелом бедра.

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