Родился в рубашке: в Ошмянах мальчик выпал из окна и не разбился
Падающего с четвертого этажа ребенка увидели соседи и вызвали скорую помощь.
Падающего с четвертого этажа ребенка увидели соседи и вызвали скорую помощь.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Компетентные органы выясняют обстоятельства падения семилетнего мальчика из окна на четвертом этаже в Ошмянах (Гродненская область), сообщили в правоохранительных органах.
Мальчик попросил разрешения у матери пойти погулять на улицу с друзьями, вышел из квартиры и выпал из окна в подъезде.
«Идет выяснение обстоятельств того, как семилетний ребенок выпал из окна на лестничной клетке с между 4 и 3 этажами», — сообщили в правоохранительных органах.
По словам правоохранителей, соседи увидели, как падает ребенок и вызвали медиков и спасателей.
Мальчик с высоты почти четвертого этажа упал на козырек подъезда, он не только остался жив, но и не получил ни одного перелома. У него многочисленные ушибы и ссадины, мальчик находится в больнице.