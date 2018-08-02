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16:46 (мск), источник: Sputnik.by

Родился в рубашке: в Ошмянах мальчик выпал из окна и не разбился

Падающего с четвертого этажа ребенка увидели соседи и вызвали скорую помощь.

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Компетентные органы выясняют обстоятельства падения семилетнего мальчика из окна на четвертом этаже в Ошмянах (Гродненская область), сообщили в правоохранительных органах.

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Мальчик попросил разрешения у матери пойти погулять на улицу с друзьями, вышел из квартиры и выпал из окна в подъезде.

«Идет выяснение обстоятельств того, как семилетний ребенок выпал из окна на лестничной клетке с между 4 и 3 этажами», — сообщили в правоохранительных органах.

По словам правоохранителей, соседи увидели, как падает ребенок и вызвали медиков и спасателей.

Мальчик с высоты почти четвертого этажа упал на козырек подъезда, он не только остался жив, но и не получил ни одного перелома. У него многочисленные ушибы и ссадины, мальчик находится в больнице.

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