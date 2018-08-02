Подросток погиб в результате ДТП в Таганроге
15-летний подросток погиб в результате ДТП в Таганроге.
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15-летний подросток погиб в результате ДТП в Таганроге.
Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел поздним вечером 1 августа.
Автомобиль, водитель которого пытался избежать столкновения с двигавшимся впереди велосипедистом, выехал на обочину, где находились двое подростков, и сбил одного из них.
Пострадавшего школьника доставили в больницу, где он скончался утром 2 августа.