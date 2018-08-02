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18:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что возгорание произошло в одной из квартир дома № 15 по улице Халева. Пламя перекинулось на кровлю и распространилось на площади 700 квадратных метров.

Из охваченной огнем квартиры по пожарной лестнице огнеборцам удалось вывести мужчину. Всего из горящего здания эвакуировали 75 жильцов.

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