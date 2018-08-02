Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке, сообщает
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке, сообщает
Ранее агентство сообщало, что возгорание произошло в одной из квартир дома № 15 по улице Халева. Пламя перекинулось на кровлю и распространилось на площади 700 квадратных метров.
Из охваченной огнем квартиры по пожарной лестнице огнеборцам удалось вывести мужчину. Всего из горящего здания эвакуировали 75 жильцов.