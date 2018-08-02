Главу Фонда капремонта арестовали на два месяца

Источник: Volga News

Напомним, Архипов был задержан сотрудниками областного УФСБ во вторник, 31 июля, при получении 222 тыс. рублей.

На основании материалов, переданных ведомством в региональный Следственный комитет, уже возбуждены уголовные дела по двум статьям: покушение на коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе. По данным источника в правоохранительных органах, фигурантом второго дела является брат Михаила Архипова, который выступал посредником при передаче денег.