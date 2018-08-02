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17:00 (мск), источник: Volga News

Главу Фонда капремонта арестовали на два месяца

В четверг, 2 августа, Самарский районный суд арестовал врио гендиректора областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова на два месяца — до 31 сентября, передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Источник: Volga News

Напомним, Архипов был задержан сотрудниками областного УФСБ во вторник, 31 июля, при получении 222 тыс. рублей.

На основании материалов, переданных ведомством в региональный Следственный комитет, уже возбуждены уголовные дела по двум статьям: покушение на коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе. По данным источника в правоохранительных органах, фигурантом второго дела является брат Михаила Архипова, который выступал посредником при передаче денег.

По оперативным данным, в Фонде капремонта была организована незаконная схема получения откатов с подрядчиков, с которых требовали 5−8% с каждого транша из фонда.

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