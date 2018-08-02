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18:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В казанском ПАТП прокомментировали потасовку кондуктора с пассажиркой в автобусе

В Казани в ПАТП № 2 прокомментировали потасовку кондуктора автобуса маршрута № 91, на предприятии прошла проверка, в ходе которой выяснились обстоятельства инцидента.

Как удалось установить, 1 августа в 18.30 на остановке «Интернат» в автобус маршрута № 91 села пьяная пассажирка, которая вела себя неадекватно и оскорбляла кондуктора. Несмотря на многочисленные попытки успокоить женщину сделать это не удалось, в какой-то момент она даже пнула кондуктора в живот.

 — Пришлось вызывать полицию, в целях самообороны была вынуждена удерживать пассажирку до прибытия помощи. Однако после того как водитель и кондуктор высадили пассажирку для передачи ее сотрудникам полиции, данная гражданка скрылась, — сообщили ProKazan.ru в ПАТП.

Кондуктор также написала заявление в правоохранительные органы по данному факту, другие пассажиры также подтвердили ее слова, равно как и запись с видеорегистратора в салоне.

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