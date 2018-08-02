В казанском ПАТП прокомментировали потасовку кондуктора с пассажиркой в автобусе

Как удалось установить, 1 августа в 18.30 на остановке «Интернат» в автобус маршрута № 91 села пьяная пассажирка, которая вела себя неадекватно и оскорбляла кондуктора. Несмотря на многочисленные попытки успокоить женщину сделать это не удалось, в какой-то момент она даже пнула кондуктора в живот.

— Пришлось вызывать полицию, в целях самообороны была вынуждена удерживать пассажирку до прибытия помощи. Однако после того как водитель и кондуктор высадили пассажирку для передачи ее сотрудникам полиции, данная гражданка скрылась, — сообщили ProKazan.ru в ПАТП.