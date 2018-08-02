Двух адвокатов будут судить за извлечение выгоды из влияния

В ходе уголовного преследования было установлено, что обвиняемые, работая в качестве адвокатов, потребовали и получили от ответчика по делу об организации нелегальной миграции сумму в размере 8000 евро. В обмен на деньги адвокаты обещали повлиять на судей Высшей судебной палаты, чтобы они приняли апелляцию в интересах подсудимого об определении наказания, не связанного с лишением свободы.



Отметим, что обвиняемые адвокаты признают свою вину в совершении преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния в крупных размерах, и, если суд примет такое решение, они будут наказаны штрафом в размере от 3000 до 4000 у.е. или тюремным заключением от 2 до 6 лет.