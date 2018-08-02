ДТП в Кишиневе: два большегруза не поделили дорогу в столице

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортных средств произошло в Кишиневе в четверг вечером на перекрестке улиц Измаильская и Каля Басарабией. В результате инцидента никто не пострадал. Однако авария спровоцировала пробку.

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ДТП с участием большегрузного транспорта на этом участке дороги происходят регулярно.

В мэрии Кишинева ранее объявили, что движение крупнотоннажных транспортных средств на дорогах общего пользования в молдавской столице будет ограничено в дни, когда температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов. Ограничения касаются транспортных средств грузоподъемностью свыше 20 тонн, они действуют с 10.00 до 20.00.

Распоряжение не распространяется на транспортные средства, перевозящие пассажиров, скот и скоропортящиеся продукты животного и растительного происхождения, автомобили скорой медицинской помощи, на машины, участвующие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров при определенной температуре, или участвующие в работах по ремонту дорог в пределах строительных площадок.