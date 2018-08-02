Суд в Москве арестовал младшую из сестер, зарезавших отца

Источник: РИА Новости

Срок ареста установлен до 28 сентября.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как обвиняемая не достигла совершеннолетия. Вопрос об аресте ее совершеннолетних сестер суд также рассмотрит в закрытом режиме — на заседании могут быть разглашены сведения, порочащие их честь и достоинство.

Поддержать их в суд пришли родственники и друзья. Судья на заседании допросила нескольких из них по характеризующим обстоятельствам. По их словам, девушка выглядела «очень грустной и потерянной».

Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых. «Психиатрическая экспертиза еще не назначена, но следствие обязательно ее проведет», — сказал адвокат.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников пояснил РИА Новости, что экспертиза, скорее всего, пройдет в Институте Сербского и будет стационарной. «Несовершеннолетних, как правило, помещают в СИЗО 6, там хорошие камеры, хорошие условия», — добавил он. По словам Мельникова, согласно регламенту, девушек поместят в камеры с другими обвиняемыми в убийстве и тяжких преступлениях. «Но мы возьмем их под повышенный контроль, никто их пальцем не тронет», — отметил он.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания».

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с колото-резаной раной бедра, а также ушибами бедра и предплечья. Тем не менее, она отказалась от госпитализации.

Следствие требовало заключить задержанных под стражу. Девушкам были предъявлены обвинения в убийстве.