Суд в Москве арестовал младшую из сестер, зарезавших отца
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал младшую из трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы арестовал младшую из трех сестер, зарезавших 57-летнего отца якобы
Срок ареста установлен до 28 сентября.
Поддержать их в суд пришли родственники и друзья. Судья на заседании допросила нескольких из них по характеризующим обстоятельствам. По их словам, девушка выглядела «очень грустной и потерянной».
Представитель потерпевших Георгий Чугуашвили сообщил, что следствие проверит психическое состояние обвиняемых. «Психиатрическая экспертиза еще не назначена, но следствие обязательно ее проведет», — сказал адвокат.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников пояснил РИА Новости, что экспертиза, скорее всего, пройдет в Институте Сербского и будет стационарной. «Несовершеннолетних, как правило, помещают в СИЗО 6, там хорошие камеры, хорошие условия», — добавил он. По словам Мельникова, согласно регламенту, девушек поместят в камеры с другими обвиняемыми в убийстве и тяжких преступлениях. «Но мы возьмем их под повышенный контроль, никто их пальцем не тронет», — отметил он.
Тело мужчины с многочисленными
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.
Ранее сообщалось, что старшая из сестер после инцидента обратилась за медицинской помощью в больницу с
Следствие требовало заключить задержанных под стражу. Девушкам были предъявлены обвинения в убийстве.
В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.