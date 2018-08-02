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20:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полиция извлекла из ЧМ уроки и сверхурочные

ГУ МВД по Москве отчиталось о высоком уровне активности и самом низком уровне преступности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве за минувшие полгода число тяжких преступлений, в том числе против личности, снизилось до рекордного за последнее десятилетие уровня, а их раскрываемость повысилась. Особенно спокойным выдался период чемпионата мира по футболу, чему способствовало проведение накануне турнира ряда масштабных профилактических полицейских операций. Об этом в четверг говорилось на коллегии ГУ МВД по Москве.

Формально чемпионат мира по футболу, завершившийся в середине июля, целиком в отчетный период полугодовой коллегии ГУ МВД по Москве не вписывался, однако говорилось о нем много.

В целом работа столичной полиции во время турнира признана успешной: не было допущено ни одного случая массовых нарушений общественного порядка, уровень преступности по основным показателям был практически вдвое ниже, чем в «обычном» месяце, были задержаны девять преступников, давно числившихся в розыске.

Между тем за месяц ЧМ-2018 в столице побывало 4,5 млн туристов, в том числе 1,3 млн — из дальнего зарубежья. Участвовавший в коллегии врио министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил столичным полицейским, что в ближайшее время будут выделены средства на выплату сверхурочных задействованным в обеспечении безопасности чемпионата мира сотрудникам, а также премий.

Таким результатам, говорилось на коллегии, способствовало проведение ряда профилактических операций. В частности, в ходе операции «Нелегал», прошедшей накануне первенства, 1050 иностранных граждан получили предписания покинуть Россию добровольно, еще 340 были выдворены. Серьезно занимались полицейскими и таксистами. «Значительное внимание общественности вызвала информация о противоправных действиях со стороны водителей такси, прежде всего связанных с денежными средствами иностранных туристов, путем завышения цен на поездки. В связи с этим с 19 июня проведен комплекс оперативных профилактических мероприятий, было проверено 183 тыс. такси, свыше 95 тыс. водителей привлечено к административной ответственности», — сказал выступивший на коллегии с отчетом заместитель начальника ГУ МВД Сергей Плахих.

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Кроме того, по словам господина Плахих, в столице, прежде всего на Никольской улице, работала оперативная спецгруппа по противодействию карманным кражам. Это позволило раскрыть 19 из 52 преступлений.

Если говорить о полугодии в целом, то уровень преступности в Москве оказался самым низким за последнее десятилетие. Примерно на 24% уменьшилось число убийств и изнасилований, стало меньше случаев нанесения тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей и угонов машин. Примечательно, что меньше нападений на граждан стало совершаться во дворах и подъездах домов. При этом раскрываемость преступлений против личности возросла: по убийствам она составила более 94%, по случаям причинения тяжкого вреда здоровью — 88%, зарегистрированные изнасилования были раскрыты все. Однако на 13% снизилась раскрываемость тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

В этом году раскрыто 19 преступлений террористического характера, по которым в качестве обвиняемых привлечен 21 преступник. При этом, согласно отчету заместителя начальника ГУ МВД, «в отношении 12 иностранцев, причастных к экстремистам и террористической деятельности, принято решение о нежелательности их пребывания в России, а семи лицам запрещен въезд в нашу страну».

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В 2018 году выявлено более 8,5 тыс. экономических преступлений, в 3 тыс. случаев они были совершены организованными группами и преступными сообществами. Сумма возмещенного ущерба превысила 20 млрд руб. «За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 539 человек. Сумма выявленных взяток превысила 480 млн руб., задержано четыре лица, причисляющих себя к ворам в законе», — доложил Сергей Плахих.

Между тем после введения весной этого года отдельной квалификации преступления «кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» в столице зафиксировано уже более 400 таких случаев.

Александр Игорев

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