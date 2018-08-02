Охранник защитил банкомат от грабителей в Туркестанской области

В три часа ночи сторож услышал, что в здании управления казначейства посторонние. Он не растерялся и набросился на незваных гостей. За что и получил ранение в затылок и в область печени. Стреляли преступники из травматического оружия, поэтому жизни охранника сейчас ничего не угрожает. Злоумышленники же после выстрелов сразу скрылись и банкомат, установленный в здании, вскрывать не стали. Как нападавшие смогли проникнуть внутрь, не сообщается. Они в розыске, а вот самоотверженного сотрудника руководство планирует поощрить.