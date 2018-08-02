Имам с 2 сыновьями утонул в ВКО: спасатели нашли тело ребенка
В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили, что нашли тело утонувшего ребенка в Черном Иртыше, передает
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В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили, что нашли тело утонувшего ребенка в Черном Иртыше, передает
Тело 7-летнего мальчика было извлечено из реки спасателями.
Напомним, 29 июня во время купания в водоеме утонули имам и двое его сыновей. Поиски мужчины и старшего сына все еще продолжаются. Автор: Ян Ярославский.