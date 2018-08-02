Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
2-летняя дочка Ксении Бородиной впервые спустилась в метро
За что бьют в Турции российских туристов
Поклонники восхищаются естественной красотой Екатерины Климовой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Муравьева в «цветочном» платье произвела фурор на фестивале
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
Порошенко потребовал от России денег - СМИ
СМИ: В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
19:16 (мск), источник: Nur.kz

Имам с 2 сыновьями утонул в ВКО: спасатели нашли тело ребенка

В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили, что нашли тело утонувшего ребенка в Черном Иртыше, передает YK-news.kz.

Источник: Nur.kz

Тело 7-летнего мальчика было извлечено из реки спасателями.

Напомним, 29 июня во время купания в водоеме утонули имам и двое его сыновей. Поиски мужчины и старшего сына все еще продолжаются. Автор: Ян Ярославский.

Все новости региона
Имам с 2 сыновьями утонул в ВКО: спасатели нашли тело ребенка
Сенаторы США представили проект усиления санкций против РФ
Скончался российский актер Юрий Мартынов
Ученые придумали, как избавиться от пробок на дорогах
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
СМИ узнали схему хищения при реконструкции резиденции Путина
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь