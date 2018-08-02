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22:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге пенсионерка вынесла на детскую площадку мумию мужа

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства смерти пожилого мужчины, труп которого был обнаружен на детской игровой площадке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-группы городского МВД Евгения Крюкова.

По информации агентства, инцидент произошел в четверг вечером во дворе дома 112 по улице Куйбышева. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пенсионерка вынесла мумифицированное тело своего мужа на улицу, дотащила волоком до детской площадки, где и оставила.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося. Собеседник агентства отметил, что нет оснований для заявлений о криминальном характере смерти мужчины. По предварительным данным, он скончался давно. Точное время будет установлено экспертизой.

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