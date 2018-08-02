В Екатеринбурге пенсионерка вынесла на детскую площадку мумию мужа
Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства смерти пожилого мужчины, труп которого был обнаружен на детской игровой площадке.
Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства смерти пожилого мужчины, труп которого был обнаружен на детской игровой площадке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя
По информации агентства, инцидент произошел в четверг вечером во дворе дома 112 по улице Куйбышева. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пенсионерка вынесла мумифицированное тело своего мужа на улицу, дотащила волоком до детской площадки, где и оставила.
На месте происшествия сейчас работает