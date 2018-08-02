В Екатеринбурге пенсионерка вынесла на детскую площадку мумию мужа

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-группы городского МВД Евгения Крюкова.

По информации агентства, инцидент произошел в четверг вечером во дворе дома 112 по улице Куйбышева. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пенсионерка вынесла мумифицированное тело своего мужа на улицу, дотащила волоком до детской площадки, где и оставила.