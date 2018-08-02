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21:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Стерлитамаке разрушается мост через Белую

Из-за сквозной дыры проезжую часть пришлось частично перекрыть. По словам местной администрации, буквально через час должны ограничить и движение большегрузов.

Источник: ГТРК Башкортостан

Как будут решать вопрос с переправой, которая является одной из главных на трассе Стерлитамак — Магнитогорск, выясняла Гульназ Нураева.

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Вторые сутки автомобилисты, проезжающие по Бельской переправе в Стерлитамаке, вынуждены нарушать правила дорожного движения и останавливаться прямо на мосту. Один за другим в заторе выстраиваются не только легковые автомобили, но и груженые самосвалы. Никаких знаков, оповещающих о преграде — нет. 400-метровый автомобильный мост в Стерлитамаке действительно начал разрушаться. Расщелина по центру конструкции — прямо над рекой — выявилась буквально на днях. Место тут же было огорожено.

Площадь разрушения моста, то, что может увидеть любой водитель, небольшая. Но, очевидно, что все серьезно. Бетонное покрытие разрушилось, асфальт провалился, торчит арматура. По большому счету, это сквозная дыра. Разумеется, это лишь верхушка айсберга.

По кадрам, сделанным непосредственно под мостом, можно оценить масштаб разрушений. Бельский мост в Стерлитамаке построили в конце 70-х годов прошлого века. Несмотря на возросший за 40 лет автомобильный поток, его ни разу не ремонтировали. По информации наших источников, еще в 2006-м году мост обследовала специальная комиссия, которая сделала заключение о необходимости капремонта конструкции. А в 2016-м речь шла уже о реконструкции. Но её так и не последовало. Сейчас ситуация требует неотложных действий. На подъезде к мосту городские службы начали подготовку территории под временные дорожные знаки и светофоры с двух сторон.

На проблемном участке будет организовано реверсивное движение для легковушек. Грузовым автомобилям придется ездить в объезд. Сейчас ведутся поиски организации, которая займется устранением расщелины на мосту и решается вопрос с финансированием. Но очевидно. что мост, который связывает Стерлитамак с Ишимбаем и является одним из основных на трассе Уфа-Белорецк-Магнитогорск, уже нуждается в капитальных работах.

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