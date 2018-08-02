В Стерлитамаке разрушается мост через Белую

Источник: ГТРК Башкортостан

Как будут решать вопрос с переправой, которая является одной из главных на трассе Стерлитамак — Магнитогорск, выясняла Гульназ Нураева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hwkmKyeXapw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторые сутки автомобилисты, проезжающие по Бельской переправе в Стерлитамаке, вынуждены нарушать правила дорожного движения и останавливаться прямо на мосту. Один за другим в заторе выстраиваются не только легковые автомобили, но и груженые самосвалы. Никаких знаков, оповещающих о преграде — нет. 400-метровый автомобильный мост в Стерлитамаке действительно начал разрушаться. Расщелина по центру конструкции — прямо над рекой — выявилась буквально на днях. Место тут же было огорожено.

Площадь разрушения моста, то, что может увидеть любой водитель, небольшая. Но, очевидно, что все серьезно. Бетонное покрытие разрушилось, асфальт провалился, торчит арматура. По большому счету, это сквозная дыра. Разумеется, это лишь верхушка айсберга.

По кадрам, сделанным непосредственно под мостом, можно оценить масштаб разрушений. Бельский мост в Стерлитамаке построили в конце 70-х годов прошлого века. Несмотря на возросший за 40 лет автомобильный поток, его ни разу не ремонтировали. По информации наших источников, еще в 2006-м году мост обследовала специальная комиссия, которая сделала заключение о необходимости капремонта конструкции. А в 2016-м речь шла уже о реконструкции. Но её так и не последовало. Сейчас ситуация требует неотложных действий. На подъезде к мосту городские службы начали подготовку территории под временные дорожные знаки и светофоры с двух сторон.