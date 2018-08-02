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20:11 (мск), источник: Nur.kz

Грузовик с арбузами перевернулся на трассе Алматы-Бишкек

На автотрассе Алматы — Бишкек перевернулись две фуры, одна из которых была забита арбузами. Об этом сообщает портал inAlmaty.kz.

Видео с места происшествия появилось в группе «Я очевидец Алматы» во «ВК». На кадрах видно, как два грузовика лежат на боку прямо на дороге. При этом, один из грузовиков был набит арбузами.

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