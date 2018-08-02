Грузовик с арбузами перевернулся на трассе Алматы-Бишкек
На автотрассе Алматы — Бишкек перевернулись две фуры, одна из которых была забита арбузами. Об этом сообщает портал inAlmaty.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На автотрассе Алматы — Бишкек перевернулись две фуры, одна из которых была забита арбузами. Об этом сообщает портал inAlmaty.kz.
Видео с места происшествия появилось в группе «Я очевидец Алматы» во «ВК». На кадрах видно, как два грузовика лежат на боку прямо на дороге. При этом, один из грузовиков был набит арбузами.